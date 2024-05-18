Manisa'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde minibüsle çarpışan otomobili kullanan öğretmen hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hafsa Sultan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda M.B yönetimindeki 45 J 0611 plakalı minibüsle Erdal Yıldırım'ın kullandığı 16 ALC 047 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile minibüs sürücüsü yaralanarak Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan otomobili kullanan ve Vestel Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olduğu öğrenilen Erdal Yıldırım, kurtarılamadı.

Aynı otomobilde bulunan öğretmenler Uğur Şirin ve Bülent Anaç ile minibüs sürücüsünün tedavileri sürüyor.