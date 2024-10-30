Manisa'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrenci servisinin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Albayrak Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi Koyun Sokağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 J 6317 plakalı servisi minibüsü, 14 aylık Sümeyye Elşeher'e çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Özel bir hastaneye kaldırılan Elşeher, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Servis şoförü gözaltına alındı.