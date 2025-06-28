Manisa'da orman yangını: 3 köy boşaltıldı

Manisa’da Karaköy Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yangın saat 11.25’te kuvvetli rüzgarın etkisiyle başladı. Yangına ilk müdahale 11.35’te yapıldı. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

Söndürme çalışmalarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer ile yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için müdahale devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Akhisar'da meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor'' denildi.

TAHLİYE BAŞLADI

Manisa Valiliği, Manisa genelinde fırtına uyarısında bulunmuştu. Yangının yayılmasında fırtınanın etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan 3 köyün tedbir amaçlı tahliyesine başlandığı, Akhisar-Gördes kara yolunun da trafiğe kapatıldığı belirtildi.