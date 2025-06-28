Manisa'da orman yangını: 4 mahalle daha tahliye edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Akhisar-Gördes kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının sıçrama ihtimali karşı Karaköy, Yenice ve Musaca mahalleri ile Doğankaya Mahallesi'nin Hancılar mezrasının ardından Dingiller, Çamönü, Hasköy ve Durasıl mahalleleri de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevlere 4 uçak ve 10 helikopterle havadan; 29 arazöz, 13 itfaiye aracı, 17 su tankeri ve 17 iş makinesiyle karadan müdahale sürdürülüyor. Ayrıca bölgede AFAD, jandarma, polis, sağlık ve belediye ekiplerinden oluşan toplam 636 personel de görev yapıyor.

ŞÜPHELİ 1 ARICIYA GÖZALTI

Yangının çıkış noktasında jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu bölgede arıcılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Özkan, şöyle konuştu:

"Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu risklere karşı hepimizin teyakkuzda olması önemli. Bugün de risk hala devam ediyor. Halihazırda tahliye ettiğimiz yerleşim birimlerimiz var. Şu anda bulunduğumuz Karaköy, Musaca, Yenice, Doğankaya'nın bir alt ünitesi diyebileceğimiz Hancılar mahallelerimiz tahliye edilmiş durumda."

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü belirten Özkan, "Bugünlerde, sıcaklıklardan dolayı çok müsait bir zemin var yangının çıkmasıyla ilgili. Eş zamanlı olarak başka ilçelerimizde de, Köprübaşı'nda da sabah bir yangınımız vardı. Orada çalışan 3 vatandaş şüpheli olarak gözaltına alındı. Burayla ilgili araştırmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.