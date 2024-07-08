Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havandan ve karadan müdahale devam ediyor.
Kaynak: DHA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kırkağaç’ın Dualar ve Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 12.15 sıralarında orman yangını çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Saat 12.25 sıralarında bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.