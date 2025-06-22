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Manisa'da orman yangını

Ajans Haberleri
  • 22.06.2025 16:34
  • Giriş: 22.06.2025 16:34
  • Güncelleme: 22.06.2025 16:34
Kaynak: DHA
Manisa'da orman yangını

Serkan ÖZDEMİR/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)

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