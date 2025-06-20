Manisa'da orman yangını başladı
Manisa'nın Kula ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin orman yangınına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Manisa''nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kalınharman Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.