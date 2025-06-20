Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manisa'da orman yangını başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin orman yangınına müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 20.06.2025 16:54
  • Giriş: 20.06.2025 16:54
  • Güncelleme: 20.06.2025 16:54
Kaynak: AA
Manisa'da orman yangını başladı
Fotoğraf: AA

Manisa''nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kalınharman Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

BirGün'e Abone Ol