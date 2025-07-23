Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Yukarı Kayapınar Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.20 sıralarında Yukarı Kayapınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri, iş makineleri ile birlikte havadan helikopter müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, Manisa Valisi Vahdettin Özkan da bölgeye giderek, ekiplerin söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.