Manisa'da OSB'de bulunan bir fabrikada yangın başladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde OSB'de bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel 31.07.2024 15:00 Giriş: 31.07.2024 15:00

Güncelleme: 31.07.2024 15:01 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA