Manisa'da otobüsün tankere çarpması sonucu 21 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsünün tankere çarpması sonucu yaralanan 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara-İzmir kara yolu Salihli geçişindeki Valeks Kavşağı'nda, Hacı G'nin (58) kullandığı 46 VM 432 plakalı yolcu otobüsü, trafik ışıklarında bekleyen Kudret Ç. (44) idaresindeki 34 GIE 539 plakalı tankere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüste bulunan 4'ü çocuk 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otobüs sürücüsü Hacı G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.