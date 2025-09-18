Manisa'da otomobil bisiklete çarptı: 1 çocuk ağır yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Kula’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin çarpması sonucu bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kula Belediyesi kapalı otopark girişinde meydana geldi.
İddiaya göre otomobil, otoparka girdiği sırada, kaldırımdan yola inen 11 yaşındaki İ.K.'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten yere savrulan çocuk, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı İ.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.