Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1’i çocuk 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ankara-İzmir kara yolunun Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz tespit edilmeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Mert Gülderen (41) idaresindeki 45 AVV 432 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın'ın (6) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kazada yaralananlar Elanur Uzunaltın (4) ile kamyonet sürücüsü Mert Gülderen (41), yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Elanur Uzunaltın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.