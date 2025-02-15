Manisa'da otomobil, park halindeki tankere çarptı: 2 ölü
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 09.00 sıralarında, seyir halinde olan otomobilin emniyet şeridinde park halinde olan tankere çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Kaynak: DHA
Manisa'da seyir halindeki otomobilin park halindeki tankere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Kırkağaç ilçesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi.
Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınlarında emniyet şeridinde park halinde olan tankere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü ile yanındaki Gizem Özmen'in (24) öldüğü belirlendi.
Tanker şoförünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.