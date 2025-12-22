Manisa'da otomobil, refüje ve bariyerlere çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde refüje ve demir bariyerlere çarpan otomobildeki Ali Akar (60) hayatını kaybetti, Ayfer Akar (56) yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Faruk Akar'ın kullandığı 35 JBT 21 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durdu. Kazada otomobildeki Ali Akar hayatını kaybetti, Ayfer Akar yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akar'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI