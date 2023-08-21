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Manisa'da otomobilde 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 21.08.2023 00:28
  • Giriş: 21.08.2023 00:28
  • Güncelleme: 21.08.2023 00:28
Kaynak: AA
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Manisa'da otomobilde 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Otomobildeki B.Ö. (34) ile C.K.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. tutuklanırken, C.K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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