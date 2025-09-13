Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manisa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 13.09.2025 18:49
  • Giriş: 13.09.2025 18:49
  • Güncelleme: 13.09.2025 18:49
Kaynak: AA
Manisa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü.

İzmir-Ankara kara yolu Barış Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Latife K'ye (60), O.A'nın kullandığı 45 SC 3660 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Latife K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, O.A'yı gözaltına aldı.

BirGün'e Abone Ol