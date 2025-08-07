Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 2 çocuğu yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.08.2025 12:56
  • Giriş: 07.08.2025 12:56
  • Güncelleme: 07.08.2025 12:56
Kaynak: AA
Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 2 çocuğu yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ile 9 ve 14 yaşındaki çocukları yaralandı.

Manisa-Turgutlu kara yolu Hamalınkırı mevkisinde Ramazan Özen idaresindeki 45 AEB 875 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Selim Cidik yönetimindeki 35 LGE 47 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola düşen sürücü Cidik ile motosikletteki çocukları Rükan (9) ve Sümeyya Cidik (14) yaralandı.

Yaralılar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü Özen'i gözaltına aldı.

BirGün'e Abone Ol