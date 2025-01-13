Manisa'da otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salihli'den Kula yönüne giden B.D. (24) yönetimindeki otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen A.T. (22) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Ramazan Kurutkan (29) hayatını kaybetti, sürücü B.D. yaralandı.
B.D, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.