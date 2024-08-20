Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Sarp Ege Çakır'ın kullandığı 45 ANF 139 plakalı motosiklet, Laleli Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde A.Ö.T. idaresindeki 45 AKJ 767 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Çakır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.