Manisa'da oyuncak fabrikasındaki yangın söndürüldü

Manisa'nın Akhisar ilçesi organize sanayi bölgesindeki oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Tesisten yükselen yoğun siyah dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyeciler, alevlere müdahale ederken, çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı. Öte yandan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı da belirtildi.

Yangına ilişkin Akhisar Kaymakamı Mustafa Can açıklama yaptı. Kaymakam Can, saat 12.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarı geldiğini belirterek, itfaiyecilerin kısa sürede bölgeye sevk edildiğini söyledi. Can, ilk müdahalenin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye ekipleri tarafından yapıldığını, ardından Akhisar İtfaiyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ve çevre il ve ilçelerden gelen destek ekiplerin de çalışmalara katıldığını ifade etti.

4,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının fabrikanın çatısına sıçramasıyla büyüdüğünü aktaran Can, "Yangın yaklaşık 3,5 saattir sürüyor. Nispeten enerjisi azalmış durumda. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alınacak" diye konuştu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Can, "Çalışan arkadaşlarımızdan yaralanan yok, çok şükür hayati tehlikesi bulunan kimse yok. Bu bizi sevindiren taraf. İnşallah yangın kısa sürede tamamen kontrol altına alınacaktır. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 16.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.