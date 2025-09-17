Manisa'da palet fabrikasında yangın çıktı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
Manisa'da palet fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangına ekipler müdahale edildi.
Muradiye Mahallesi'ndeki fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın yanındaki bazı meyve ağaçlarına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman yangını söndürme arazözleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.