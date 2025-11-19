Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Nasuh Sarıöz (44) idaresindeki 45 H 6360 plakalı otomobil, Badınca Mahallesi yakınlarında sürücüsü H.K. tarafından arıza gerekçesiyle emniyet şeridine park edilmiş 34 GY 9953 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sarıöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sarıgöl Belediyesinde görev yaptığı öğrenilen Sarıöz'ün cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.