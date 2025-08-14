Manisa'da pikap otomobile çarpıp mobilya mağazasına girdi, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobile çarpıp mobilya mağazasına giren pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Kadir Çetin'in kullandığı 45 ACG 926 plakalı pikap, 8 Eylül Caddesi'nde önündeki otomobile çarptıktan sonra mobilya mağazasına girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Kadir ile eşi Hatice Çetin yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mobilya mağazasında hasar oluşurken, yaralı sürücü, seyir halindeyken boğazına yiyecek kaçtığı için aracın hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.