Manisa'da sağanak tarım arazilerini ve yolları vurdu

Manisa’nın Alaşehir ve Kula ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, tarım arazilerinde zarara ve yollarda hasara yol açtı.

Kula’da Gediz Nehri’nin taşması sonucu Ortaköy, Yurtbaşı ve Dereköy mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Taşan suların tarlalara dolmasıyla kışlık sebzeler büyük ölçüde zarar gördü.

Alaşehir’de ise sabaha karşı şiddetini artıran yağış Göbekli Mahallesi’ndeki derenin taşmasına neden oldu. Taşkın sonrası Göbekli ile Horzumalayaka mahallelerini birbirine bağlayan yolun bir kısmı çöktü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede başlattığı onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.