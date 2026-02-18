Manisa'da sağanak yağış: Derede mahsur kalan iki araç kurtarıldı
Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Karacaali Deresi’nde sağanak sonrası su seviyesi yükseldi, dereden geçmeye çalışan iki araç suda mahsur kaldı. Sürücüler kendi imkânlarıyla kurtulurken araçlar ekiplerin ve iş makinesinin yardımıyla çıkarıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: DHA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Karacaali Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi sonucu iki araç suda mahsur kaldı.
Sürücüler kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarken, bölgeye gelen ekipler, araçları bulundukları yerden çıkardı.
Olay, saat 22.30 Derbent Mahallesi’nde bulunan Karacaali Deresi’nde meydana geldi.
Sağanak yağışla birlikte dere yatağında suyun aniden yükselmesi üzerine dereden geçmeye çalışan iki araç sular içerisinde kaldı.
Araç sürücüleri, suyun hızla yükseldiğini fark ederek kendi imkanlarıyla araçlardan indi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan iki araç, bölgeye gelen iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.