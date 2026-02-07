Manisa'da sağanak yağış: Taşkın kontrol tesisi yıkıldı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Irlamaz Çayı üzerine inşa edilen taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi, aşırı yağışların ardından yıkıldı. Bölgedeki menfez köprüde de göçük meydana gelirken, yol güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.
Kaynak: AA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Çayı üzerine inşa edilen taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı.
Çatalköprü, Aşağı Bozkır ve Irlamaz mahallelerinin sınırında yer alan tesisin, yağışların ardından zarar gördüğü ve yapının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Öte yandan, Irlamaz Mahallesi'nden Kemalpaşa yoluna bağlantıyı sağlayan menfez köprüde de göçük meydana geldi.
Güvenlik önlemi alınan yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.