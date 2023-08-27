Manisa'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı.

Fatih Sanayi Sitesi’nde araç yıkama iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki araç yedek parçası satan işletmeye de sıçradı.

Müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangına müdahale esnasında vücutlarına moloz düşen itfaiye erleri Ali Şahin ve Emin Kurtulmuş yaralandı.