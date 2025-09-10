Manisa'da servis minibüsü kaza yaptı: 8'i öğrenci 9 yaralı
Manisa'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Manisa'nın Demirci ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
Muharrem Baş yönetimindeki servis minibüsü, Hacıhamza Mahallesi'ndeki bir siteye öğrenci almak için girdiği sırada Zinnur Eroğlu idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 8 öğrenci ve sürücülerden Eroğlu, ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.