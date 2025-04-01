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Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 16:37
  • Giriş: 01.04.2025 16:37
  • Güncelleme: 01.04.2025 16:37
Kaynak: AA
Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Hacırahmanlı Mahallesi'ndeki tekel büfesinde iş yeri sahibi Y.T. (38) ile M.A.D. (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.A.D, Y.T'ye av tüfeğiyle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Y.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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