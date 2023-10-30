Manisa'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam, Ulucami Mahallesi'nde karşılaşan İbrahim Şenel ile borç nedeniyle husumetli oldukları belirtilen Z.G. ve R.S. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Şenel, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı.

İlk tedavisi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan Şenel, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi.

Polis tarafından yakalanan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.