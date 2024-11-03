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Manisa'da SMA hastası çocuk için fırına konulan kumbara çalındı

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 10:36
  • Giriş: 03.11.2024 10:36
  • Güncelleme: 03.11.2024 10:36
Kaynak: AA
Manisa'da SMA hastası çocuk için fırına konulan kumbara çalındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Feyyaz Alperen Cantekin için bir fırına konulan yardım kumbarası çalındı.

Turan Mahallesi'ndeki fırının işletmecisi, sabah iş yerine geldiğinde 8 yaşındaki Cantekin'e destek amacıyla fırına konulan yardım kumbarasının çalındığını fark etti.

Polis, ihbar üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay fırının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, fırının önünde etrafı izleyen bir kişinin camı zorlayarak açması, daha sonra tezgahın üzerindeki yardım kumbarasını alması yer alıyor.

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