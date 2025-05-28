Manisa'da sokakta yaşayan kedi silahla öldürüldü!
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde sokakta yaşayan bir kedi, N.T. isimli kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından emniyette ifadesi alınan N.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokakta yaşayan kediyi pompalı tüfekle öldüren N.T. (69), emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, sokakta yaşayan bir kedi, N.T'nin evinin önüne geldi. N.T, kediyi pompalı tüfekle öldürdü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. N.T, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı.
Çevredekiler kedinin uzun süredir mahallede barındığını söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan N.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.