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Manisa'da süt fabrikasında kazan patlaması sonucu 5 işçi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde süt fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 5 işçi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 23:38
  • Giriş: 04.12.2024 23:38
  • Güncelleme: 04.12.2024 23:38
Kaynak: AA
Manisa'da süt fabrikasında kazan patlaması sonucu 5 işçi yaralandı

Atatürk Mahallesi'ndeki süt fabrikasının üretim alanındaki buhar kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 5 işçi, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan 2 işçi, İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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