Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 21.12.2024 11:42
  • Giriş: 21.12.2024 11:42
  • Güncelleme: 21.12.2024 11:42
Kaynak: AA
Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda, tarihi eser niteliğinde 339 metal sikke, 2 küpe, profesyonel koleksiyoner büyüteci ve minyatür mikroskop bulundu.

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

BirGün'e Abone Ol