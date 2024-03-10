Manisa'da tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren şüpheli yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi'nde H.D. (27) ile Abdullah Gök (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, H.D'nin tüfekle ateş ettiği Abdullah Gök ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Abdullah Gök, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.