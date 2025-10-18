Manisa'da tefecilik operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Manisa'da tefecilik operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü şekilde tefecilik ve tehdit suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.