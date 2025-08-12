Manisa'da toprak kayması: Ulaşıma kapanan Gördes-Demirci yolu açıldı

Manisa’da yaşanan toprak kayması nedeniyle ulaşım kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı.

Gördes-Demirci yol güzergahında dün gece saat 20.56 sıralarında Gördes-Demirci yolu üzerinde toprak kayması meydana geldi.

Yoldan geçenlerin ihbarı ile ilçe jandarma ekipleri ve ilgili ekipler tarafından işbirliği ile yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından toprak parçaları yoldan temizlenerek trafik yeniden açıldı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili ekipler sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.