Manisa'da traktör devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarlaya giden Mehmet Gökcen'in kullandığı traktör henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada sürücü ile eşi Emine Gökcen ve oğulları Rıfat Gökcen hayatını kaybetti.

  • 11.04.2026 10:15
  • Güncelleme: 11.04.2026 10:31
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarlaya giderken devrilen traktörün altında kalan sürücü, eşi ve oğulları hayatını kaybetti.

Tarlaya giden Mehmet Gökcen (72) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkisindeki eğimli arazide devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, traktörün altında kalan sürücü ile eşi Emine Gökcen (69) ve oğulları Rıfat Gökcen'in (41) öldüğü belirlendi.

Cenazeler, işlemlerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

