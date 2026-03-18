Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Manisa Akhisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı, 5’i tutuklandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken 12 şüpheli serbest bırakıldı, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 181 gram bonzai, 145 gram sentetik uyuşturucu, 306 sentetik ecza, 36 gram metamfetamin, 32 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 680 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla salıverildi.