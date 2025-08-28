Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 8 bin 740 adet sentetik hap ele geçirildi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 bin 740 adet sentetik hap ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos 2025 tarihinde sürücülüğünü A.S. isimli kişinin yaptığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yüksek olan 8 bin 740 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.S. gözaltına alındı.