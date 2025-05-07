Manisa'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş yeri ve deposunda ruhsatsız silah ve parçaları ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

Salihli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah imalat ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında A.A'nın (36) iş yeri ve deposuna operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 10 kurusıkıdan çevrilmeye hazır tabanca, 2 tabanca gövdesi, 1 torna makinesi, 1 mengene, 1 tornavida uç seti, 3 demir testeresi ve 99 tabanca parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.