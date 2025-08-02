Manisa'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı
Manisa'da otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İzmir-Ankara kara yolu Çıkrıkçı Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Kazada otomobildeki 26 yaşındaki Kader, 47 yaşındaki Emine ve 22 yaşındaki Sultan Parlak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.