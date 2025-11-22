Manisa'da zincirleme kaza: 1 işçi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Zeyti toplama işçilerini taşıyan traktörde bulunan Gülcan Gökçebak (38) hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Manisa'da yaşanan zincirleme trafik kazasında zeytin toplama işçisi Gülcan Gökçebak (38) hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Akhisar-Balıkesir kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Gökçeahmet rampasında meydana geldi.
Plakaları öğrenilemeyen 2 kamyon, kamyonet ile traktör çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Zeytin toplama işçilerini taşıyan traktördeki Gülcan Gökçebak, hayatını kaybetti. Traktördeki diğer 3 işçi ile kamyonetteki 5 zeytin toplama işçisi yaralandı.
Yaralıların tedavisi sürerken, 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.