Manisa'da zincirleme kaza: 1 işçi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Zeyti toplama işçilerini taşıyan traktörde bulunan Gülcan Gökçebak (38) hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

  • 22.11.2025 12:39
  • Giriş: 22.11.2025 12:39
  • Güncelleme: 22.11.2025 13:05
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Manisa'da yaşanan zincirleme trafik kazasında zeytin toplama işçisi Gülcan Gökçebak (38) hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akhisar-Balıkesir kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Gökçeahmet rampasında meydana geldi.

Plakaları öğrenilemeyen 2 kamyon, kamyonet ile traktör çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Zeytin toplama işçilerini taşıyan traktördeki Gülcan Gökçebak, hayatını kaybetti. Traktördeki diğer 3 işçi ile kamyonetteki 5 zeytin toplama işçisi yaralandı.

Yaralıların tedavisi sürerken, 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

