Manisa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Kıyçak (49) idaresindeki 33 ADC 60 plakalı otomobil, Manisa-Akhisar kara yolunun Kapaklı Mahallesi geçişinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti, 2 otomobil ve 1 panelvanla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücü Kıyçak'ın eşi Melek Kıyçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Vedat Kıyçak, kızı Büşra Kıyçak, kazaya karışan bir otomobildeki sürücü Semih Cangül ve yolcu Mehmet Cangül yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.