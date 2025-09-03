Manisa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Manisa-Turgutlu kara yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 APH 428 plakalı kamyon, Mehmet Aktaş (45) idaresindeki 07 DDL 83 plakalı hafif ticari araca arkadan çaptı.
Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle önündeki 59 AEN 797 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Aktaş ile aracındaki Bedirhan (8), Zeynep (12), Semanur (15), Sümeyye (16) ve Besime Aktaş (44) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon ve tır sürücüleri, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.