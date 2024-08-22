Manisa'daki erkek şiddeti: "14 yaşından beri şiddet görüyorum, şikayetlerim dikkate alınmadı"

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Yılmaz Akman isimli erkek tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen kadın S.N.A., yaşadığı anları anlattı. S.N.A., 14 yaşından beri şiddete maruz kaldığını ve daha önce birçok kez şikayette bulunmasına rağmen dikkate alınmadığı söyledi. Akman ise tepkiler üzerine tutuklandı.

Manisa'da dini nikahla birlikte yaşadığı 37 yaşındaki Yılmaz Akman tarafından 3 yaşındaki çocuğunun önünde sokak ortasında öldüresiye dövülen 5,5 haftalık hamile S.N.A. yaşadığı o anları anlatarak, "Daha önce de şiddet gördüm ancak çocuğum için göz yumdum. Karnımdaki bebeğimi ise aldıracağım" dedi.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamayla S.N.A.'nın koruma altına alındığı duyuruldu. S.N.A.'nın şikayetçi olduğu dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman'ın suç dosyası kabarık çıktı. 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirtilen Akman; polisteki ifadesinde, "S. N. dini nikahlı eşim. Benden ayrılmak istedi ve uzun zamandır da ayrıyız. O gün kardeşimle birlikte otomobille gidip, köye götürmek için ikna etmeye çalıştım. Baştan kabul etti ve otomobile bindi. Daha sonrada otomobilden inerek, 'Beni kurtarın' diye bağırmaya başlayınca sinirlendim ve yumruk attım. Birinin elindeki sopayı alarak dövmeyi sürdürdüm. Suçumu inkar etmiyorum ve kabulleniyorum" dedi.

Yılmaz Akman / İHA

"CEZAEVİNDEN ÇIKAR DA BİR ŞEY YAPAR DİYE ÇOK KORKUYORUM"

S.N.A., olay günü yaşananları anlattı.

14 yaşından beri şiddete maruz kaldığını ve daha önce birçok kez şikayette bulunmasına rağmen dikkate alınmadığı söyleyen S.N.A., şunları kaydetti:

"Annemi hiç görmedim. Beni halam büyüttü. 3 yıl önce de babamı kaybettim. O yüzden genç yaşta Yılmaz'a inandım ve güvendim. Daha önce de bana çok kez şiddet uyguladı ancak çocuğumuz var, diye her seferinde göz yumdum. Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu. Bana da kullanmayacağına dair söz vermişti. Sözünü tutmayınca, kendisinden ayrıldım. Olaydan 3 gün önce kendisini telefondan ve her yerden engelledim. Eve gelmek istedi. Eve de almadım. Olay günü çarşıya oğluma kıyafet, kendime de şahsi temizlik ürünleri almaya çıktım. Elimde poşetlerle yürüyordum. Yılmaz meğerse beni takip ediyormuş. Oğlum gördüğü anda 'Baba' diye bağırıp, yanına doğru koştu. Ben de çocuğuma araba çarpmasın, diye peşinden gittim. Eğer çocuğum babasına koşmasaydı belki de bizi göremeyecekti. O sırada Yılmaz yanıma gelerek, köye götürmeye çalıştı. Gitmek istemeyince beni yumruklamaya başladı. Yere düştüm, elimdeki poşetler sağa, sola fırladı. Dayak yediğim sırada 'Abi hamileyim imdat' diye yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Herkes uzun süre dayak yememi izledi. Yediğim dayaktan çok, çocuğumun gözü önünde olayın gerçekleşmesine ve onun o an yaşadıklarına üzüldüm. 16 yaşında hamile kaldım. Babamın emekli maaşı almak için resmi nikah kıyılmasını ben istemedim. Çünkü Yılmaz çalışmadığı için çocuğuma bakamaz, geçinemeyiz, diye korkuyordum. 5,5 haftalıkta hamileyim, çocuğumu aldıracağım."

Kendisine yaşattıkları nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Yılmaz Akman'ın en ağır cezayı almasını ve cezaevinden çıkmamasını istediğini belirten S.N.A. "Cezaevinden çıkar da bize bir şey yapar, diye çok korkuyorum" dedi.