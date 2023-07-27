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Manisa'daki orman yangını 4 saat sonra kontrol altına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etti. 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 27.07.2023 13:10
  • Giriş: 27.07.2023 13:10
  • Güncelleme: 27.07.2023 15:56
Kaynak: İHA
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Manisa'daki orman yangını 4 saat sonra kontrol altına alındı
Fotoğraf: İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ile karadan, 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. 

Yangında 5 dekar kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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