Manisa'daki orman yangını 4 saat sonra kontrol altına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etti. 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Güncel 27.07.2023 13:10 Giriş: 27.07.2023 13:10

Güncelleme: 27.07.2023 15:56 Kaynak: İHA

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