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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Kula ilçesi Kalınharman Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Güncel
  • 20.06.2025 16:54
  • Giriş: 20.06.2025 16:54
  • Güncelleme: 20.06.2025 20:52
Kaynak: AA
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Manisa Kula’’daki orman yangını kontrol altına alındı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle havadan ve karadan müdahale edildi. Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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