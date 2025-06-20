Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa’nın Kula ilçesi Kalınharman Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Manisa Kula’’daki orman yangını kontrol altına alındı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle havadan ve karadan müdahale edildi. Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.