Manisa'daki orman yangınında 4'üncü gün

MANİSA'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını 97 saattir devam ederken, yangın sıçradığı komşu ilçe Salihli’de devam ediyor. Kale Mahallesi’nin alt kısmında devam eden yangın rüzgarında etkisiyle bugün öğle saatlerinde Hacıhıdır Mahallesi’ne doğru yöneldi. Alevler, büyük bir alanda etkisini sürdürüyor.

Öte yandan Hacıhıdır Mahallesi dün tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

Yangına, 1 uçak, 3 helikopter, 93 söndürme ekibi, 34 su ikmal aracı, 26 iş makinesi, 7 AFAD ekibi, 5 emniyet ekibi, 30 jandarma timi, 4 jandarma ve polis TOMA’sı olmak üzere 529 personel ile mücadele devam ediyor.