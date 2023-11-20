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Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.11.2023 11:06
  • Giriş: 20.11.2023 11:06
  • Güncelleme: 20.11.2023 11:06
Kaynak: AA
Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle'de Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki restoranda dün gece, aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi.

Çıkan kavgada tüfekle vurulduğu belirtilen Erkan Ildız (40) hayatını kaybetti. M.E.D. ( 45), S.T. (45) ile İ.Ö. (52) yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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